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Instagram, Castro dal ritiro dell'Argentina: "Feliz y disfrutando cada momento" (FOTO)

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di Matteo Esposito
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Santiago Castro ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti dal ritiro della nazionale argentina: "Feliz y disfrutando cada momento". Il giallorosso è impegnato con l'Argentina insieme ai compagni Matías Soulé e Leonardo Balerdi. La nazionale albiceleste affronterà l'Uruguay nella notte tra oggi, venerdì 13 e domani, con calcio d'inizio fissato alle ore 1:00 italiane.

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