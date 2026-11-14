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Gittens vuole giocare, strappo con il Chelsea. La Roma ci pensa

La penna degli Altri
di FedericoL
Gittens
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Tutto chiuso, da ieri Gian Piero Gasperini ha di nuovo ordinato il rompete le righe, con il gruppo giallorosso che si ritroverà a Trigoria martedì prossimo per iniziare a preparare la trasferta di Parma. Ma non si chiudono i telefoni, anzi. Perché poi c'è da lavorare per il futuro, per rinforzare in modo adeguato la Roma. E per portare a casa finalmente quel famoso trequartista sinistro di piede destro che l'allenatore giallorosso chiede oramai da un anno e mezzo, da quando è sbarcato nella Capitale. Il mirino giallorosso? Su tanti giocatori, anche perché Tony D'Amico stavolta vuole davvero accontentare Gasp e allora non vuole brutte sorprese. Meglio lavorare su più tavoli. E uno di questi riporta proprio a Londra, sponda Chelsea, dove la Roma nel finale della sessione estiva aveva trattato a lungo Jamie Gittens. Trattativa che può riprendere da un momento all'altro, anche perché l'ala dei Blues è profondamente scontento di come sta andando la sua stagione. (...) Gittens aveva trovato il gradimento un po' di tutti a Trigoria, avendo anche quelle caratteristiche che piacciono a Gasperini: strappo, uno contro uno, dinamismo e freschezza atletica, oltre che grande qualità. E ora la Roma è tornata a pensarci, anche in modo importante. Anche perché a gennaio, molto probabilmente, sarà possibile fare solo un'operazione in prestito, magari con diritto/obbligo di riscatto. E il Chelsea sembra poter aprire alla formula in questione, anche se dalle parti di Stamford Bridge continuano a credere molto nel giocatore e non vorrebbero rischiare di perderlo. (...) Del resto, l'inizio di stagione per Gittens è stato fortemente negativo, considerando che è sceso in campo solo due volte, nella Carabao Cup, collezionando in tutto appena 55 minuti contro Luton e Leeds. A condiziona-re il giocatore c'è stato anche un infortunio alla caviglia, esattamente come nel finale della scorsa stagione quando il giocatore rimase fuori per 4 mesi a causa di un infortunio al bicipite femorale. Infortuni che un po' preoccupano anche la Roma, che vuole andare a capire meglio tante cose. (...)
(gasport)

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