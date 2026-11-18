Il ritorno della Joya. La notizia era nell'aria, ma ieri, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, è arrivata la conferma:è tornato a lavorare in gruppo e sabato, a Parma, potrà guidare dall'inizio l'attacco della Roma. Un mese e sette partite dopo l'infortunio al polpaccio che l'aveva fatto uscire all'intervallo di Roma-Real Madrid, il talento argentino è di nuovo a disposizione di Gasperini che, da un anno a questa parte, l'ha sempre mandato in campo quando l'ha avuto a disposizione. (...) Spazio a Dybala, quindi, che può tornare a fare coppia con Malen, a caccia di nuovi assist, ma anche di gol. La Ioya, infatti, è l'unico elemento dell'attacco romanista ancora a secco di reti in questo avvio di stagione e, piú in generale, non segna da io mesi esatti: Torino-Roma 0-2 dello scorso 18 gennaio, esordio di Malen in giallorosso. Un digiuno troppo lungo, che l'argentino vuole interrompere, per inseguire anche il traguardo dei 200 gol con i club: tra Instituto, Palermo, juventus e Roma è fermo a 198. (...) Ancora allenamento differenziato, invece, perIl portiere serbo, dopo esser guarito dalla frattura al piede, è tornato a parare con regolarità, ma non si sente sicuro a calciare. La situazione, quindi, è da moni-torare nei prossimi giorni. (...)