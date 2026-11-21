Oltre tremila nel settore ospiti, ma al Tardini saranno molti di più i romanisti al seguito della squadra di Gasperini. (...) Un esodo vero e proprio da parte dei tifosi giallorossi. Visti gli incidenti del 2025, però, la Questura ha alzato l'allerta: saranno infatti più di 200 gli agenti impiegati, previsti pure diversi divieti al transito per le due tifoserie per cercare di evitare qualsiasi contatto.

(gasport)