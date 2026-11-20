Primavera, Scala alla vigilia della sfida con il Cesena: "Vogliamo tornare alla vittoria in campionato. Di fronte mi aspetto un blocco basso"Settore giovanile
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
FOTO - Instagram, Kvernadze in gita a Roma: lo scatto davanti al Colosseo riaccende la suggestione
Giornata nella Capitale per Kvernadze. Il giocatore, più volte accostato alla Roma, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto scattata da una terrazza con vista sul Colosseo, documentando l...
Europa League, l'account ufficiale esalta una scivolata di Ziolkowski: "La definizione di tackle perfetto" (VIDEO)
L'account ufficiale della UEFA Europa League ha celebrato sui social Ziolkowski, attualmente in prestito al Monza e fermo ai box per infortunio. Il profilo della competizione ha infatti condiviso un v...
A Parma c'è nebbia: la Roma atterra a Bologna e si muove in pullman
Cambio di programma per la Roma: la squadra giallorossa è stata costretta ad atterrare a Bologna e adesso sta raggiungendo in pullman Parma. Non è stato possibile atterrare nella città dove domani la...