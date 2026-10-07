COMO-ROMA: arbitra Fabbri. Gariglio al VAR e Abisso AVAR

Torna la Seria dopo la maxi sosta per le nazionali. La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa nella giornata di domenica, alle ore 12:30, dalla sfida in casa del Como di Fabregas. L'arbitro del match sarà Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini. Il quarto uomo designato è Sozza. Al VAR Gariglio, Abisso come AVAR.

COMO-ROMA Domenica 11/10 h. 12.30

FABBRI

IMPERIALE - BACCINI

IV: SOZZA

VAR: GARIGLIO

AVAR: ABISSO

(aia-figc.it)