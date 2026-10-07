COMO-ROMA: arbitra Fabbri. Gariglio al VAR e Abisso AVAR

Il The Guardian ha inserito tre giovani italiani nella sua nuova selezione Next Generation, dedicata ai 60 migliori prospetti nati nel 2009. Tra questi c'è anche il giallorosso Antonio Arena. Gli altr...
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'ex Manchester City ha parlato anche dell'ultimo match di campionato contro la Ro...
In un video pubblicato sui propri profili social, Pedro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Una carriera lunga ed importante, con tanti trofei conquistati. Nel messaggio d’addio, l’attaccante...
Un vero e proprio esodo giallorosso. Il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti per la super sfida di Champions League contro il Manchester United è già esaurito. Circa 3000 biglietti sono stati...
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