Calciomercato Roma, monitorato Rodrigo Riquelme: sull'esterno spagnolo anche Napoli, Lazio e Como

La Roma avrebbe inserito Rodrigo Riquelme nella lista dei profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo, in base a quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur. L'esterno spagnolo di 26 anni, attualmente al Real Betis, sta attirando l'attenzione di numerosi club europei in vista delle prossime sessioni di trattative.

Oltre ai giallorossi, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Napoli, Lazio e Como in Italia, club inglesi come Coventry City e Fulham, e diverse squadre di Bundesliga. Il Real Betis mantiene però una posizione di tranquillità, forte di un contratto che lega l'esterno fino al giugno del 2030.