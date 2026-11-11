Calciomercato Roma, monitorato Rodrigo Riquelme: sull'esterno spagnolo anche Napoli, Lazio e Como

Calciomercato Roma, monitorato Rodrigo Riquelme: sull'esterno spagnolo anche Napoli, Lazio e ComoMercato
🚨 #Napoli Napoli are among the clubs interested in signing Rodrigo Riquelme from Real Betis. 🌍 Coventry City, Fulham, Lazio, Como, Roma and several Bundesliga sides are also said to be monitoring the 26-year-old Spanish winger. 📋 Both Real Betis and Atlético Madrid are understood to be relaxed about the situation, with Riquelme remaining under contract until 2030.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 11, 2026
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