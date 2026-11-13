Olanda-Grecia, 5-0 dopo il primo tempo: due assist per Malen. Koulierakis in panchina

Olanda-Grecia, 5-0 dopo il primo tempo: due assist per Malen. Koulierakis in panchinaNazionali
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Julio Sergio: "Svilar ha tutto, soprattutto una testa forte. Il ricordo più bello? La parata a Mauri"
Il terzo portiere capace di entrare nella storia della Roma è senza dubbio Julio Sergio. Il brasiliano è stato il protagonista inaspettato di quella Roma che nel 2010 sfiorò lo Scudetto in una cavalca...
VIDEO - Perotti su De Rossi: "È stato un compagno di squadra straordinario. Spero possa continuare così con il Genoa"
Parole di ammirazione e grandissimo rispetto, quelle pronunciate da Diego Perotti nei confronti di Daniele De Rossi. Il rapporto di amicizia tra i due ex compagni di squadra è noto. L'argentino ha elo...
VIDEO - Stadio Roma, Sessa: "Lo stadio di Pietralata ad oggi sta rispettando il cronoprogramma"
L'ingegner Massimo Sessa, nominato Commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, ha rilasciato un'intervista al quotidiano DIAC in cui ha parlato della situazione degli stadi italiani in vista...