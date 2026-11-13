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Olanda-Grecia, 5-0 dopo il primo tempo: due assist per Malen. Koulierakis in panchina

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
malen olanda bis
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Un primo tempo assolutamente dominato dall'Olanda contro la Grecia. 5-0 al termine dei primi 45 minuti: tripletta di Reijnders e gol di Summerville e Timber. Sugli scudi anche Donyell Malen, autore di due assist entrambi per l'ex centrocampista del Milan. Il bomber romanista è stato scelto dal ct Xavi per giocare al centro dell'attacco Orange.
Nella Grecia, invece, ancora in panchina l'altro romanista del match, ovvero Kostas Koulierakis.
D. Malen

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