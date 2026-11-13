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VIDEO - Perotti su De Rossi: "È stato un compagno di squadra straordinario. Spero possa continuare così con il Genoa"

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di Fabio D'Ascanio
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Parole di ammirazione e grandissimo rispetto, quelle pronunciate da Diego Perotti nei confronti di Daniele De Rossi. Il rapporto di amicizia tra i due ex compagni di squadra è noto. L'argentino ha elogiato così l'ex numero 16 giallorosso, attuale tecnico del Genoa, squadra in cui ha militato prima di approdare nella Roma: "Sono felicissimo, se lo merita. È stato un compagno di squadra straordinario, un giocatore che a noi più giovani ci ha insegnato tanto. Si merita questa situazione attuale, sono contento per lui, per la squadra, per il Genoa che è tornato a vincere e mi auguro che continui così".
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