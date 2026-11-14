Garcia: "La Roma è un grande club, i tifosi creano atmosfere incredibili. C'è pressione ma quando vinci è meraviglioso"

L'ex allenatore della Roma ed attuale Ct del Belgio,, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche del suo passato romanista. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese, che ha allenato il club giallorosso per due anni e mezzo: "Ho allenato in grandi club dove i tifosi hanno creato atmosfere incredibili:. Questo porta pressione e può essere complicato, ma è anche meraviglioso quando vinci. Sono mediterraneo dalle mie origini e ho il sangue caldo. Anche a Napoli - ero lì solo quattro mesi prima di essere licenziato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere - mi è piaciuto".