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Sabatini: "Non credo che tra me e Gasperini ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore"

La penna degli Altri
di FedericoL
Sabatini
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Lo "sciagurato" Nainggolan, Perotti, El Shaarawy e il miracolo con la Salernitana. Quando arrivava gennaio, Walter Sabatini sapeva perfettamente come muoversi per rinforzare una rosa. L'ex direttore sportivo della Roma, oggi consulente della Pro Patria perché "fermo non so stare", ha esaltato le doti di Gasperini e indicato la strada da seguire per continuare a sognare lo scudetto.
Gasperini non firma per il secondo posto... qual è il segreto per restare in corsa per lo scudetto fino alla fine?
"Mantenere vivo questo spirito e questa coesione che c'è tra i giocatori e l'allenatore. Se la Roma riuscirà a farlo, sarà una candidata serissima per lo scudetto. L'Inter è la squadra da battere, la Lazio è un miracolo calcistico. Gattuso sta facendo un lavoro incredibile, ha migliorato i giocatori. Lotteranno fino all'ultimo".
(...)
Qual è il principale merito che riconosce a Gasperini?
"Il lavoro atletico è notevole. La Roma corre tanto, ma in modo costruttivo, e domina la partita. Lui è molto bravo nel riconoscere le caratteristiche dei giocatori. Malen, ad esempio, giocava più esterno all'Aston Villa, mentre Gasperini l'ha valorizzato come centravanti. Non credo che tra di noi ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore. Se a Roma, oggi, si parla di scudetto, il merito è il suo".
Qual è la chiave del mercato di gennaio?
"Prepararlo a settembre, capire chi è scontento, individuare situazioni di fragilità e debolezza nelle quali inserirsi. È un lavoro che va preparato prima, ma non ho dubbi su D'Amico. È un dirigente completo, molto attento, giovane, ma comunque esperto. Saprà come muoversi. Il mercato di gennaio può spostare moltissimo, soprattutto se trovi uno come Malen".
(...)
SABATINI

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