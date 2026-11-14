Sabatini: "Non credo che tra me e Gasperini ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Svilar è pronto, Gasp sorride: con lui la Roma subisce la metà
Niente più porte girevoli, torna Svilar. La notizia più bella della settimana di lavoro che si è chiusa ieri mattina a Trigoria ha riguardato proprio il rientro in gruppo del portiere serbo, che ha ri...
Da Lookman a Endrick: Gasp insiste per l'esterno
La Roma si è fermata al terzo posto. E in attesa della ripresa del i campionato, Gasperini ha due date in testa: gennaio 2027 e giugno 2028. La prima è il mercato, la seconda la scadenza del suo cont...
Dybala e Svilar ok: al Tardini ci saranno. Rensch punta il PSG
Svilar torna a volare tra i pali. Mite si è messo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, mercoledì ha tolto il tutore e ieri finalmente è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo....