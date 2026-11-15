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Gasp chiama Dybala: "Paulo, ho bisogno di te"

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
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Trentatré candeline, il primo compleanno da papà e una voglia matta di riprendersi la scena. Paulo Dybala festeggia oggi un giorno speciale (...) la Joya ha un altro regalo da scartare e poi da consegnare a Gasperini: il ritorno in campo dal primo minuto. Dopo settimane difficili, l'argentino è pronto a rimettersi al centro della Roma e sabato prossimo, contro il Parma, punta a una maglia da titolare. (...) Dopo nove partite lontano dal campo, la voglia di tornare a illuminare l'Olimpico è tantissima. E il tecnico aspetta proprio lui per aggiungere ulteriore qualità, fantasia e imprevedibilità alla manovra offensiva.
L'infortunio al gemello del polpaccio destro lo ha costretto a fermarsi (...). Gasp lo ha seguito e motivato costantemente durante la riabilitazione, senza mai smettere di trasmettergli fiducia. Il messaggio è stato diretto, profondo: «È il tuo momento, ho bisogno di te». Parole che hanno acceso ulteriormente l'argentino, carichissimo e desideroso di riprendersi il posto. Dybala si sente bene (...) l'obiettivo è chiaro: ripartire dal primo minuto contro il Parma, mettendosi subito a disposizione di Gasp. (...) Il tecnico considera Dybala un'autentica pepita d'oro, un giocatore capace di cambiare il volto di una partita con una giocata, un'intuizione o una delle sue invenzioni.
Intanto, oggi, sarà festa anche fuori dal campo. (...) Sarà il primo con la piccola Gia, la primogenita, l'amore della sua vita. (...) Resta un sogno, quello che Paulo custodisce da quando veste questa maglia: vincere qualcosa con la Roma. (...) A 33 anni, con la felicità familiare e ancora tantissima voglia di incantare, la Joya vuole riprendersi la scena. Il compleanno porta una candelina in più, ma il regalo più atteso è già pronto: tornare protagonista, trascinare la Roma e provare finalmente a realizzare quel sogno che porta nel cuore.
(corsport)

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