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De Roon verso il rinnovo. Dybala torna contro il Parma

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
de roon genoa
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Giorni frenetici per D'Amico (...) che è al lavoro sia per il mercato in entrata che per i rinnovi. Sul tavolo quelli di Hermoso (pronto un biennale) e di de Roon che potrebbe firmare per un altro anno. In stand by, invece, quelli di Pellegrini e Dybala. Decisione rimandata a fine stagione per entrambi, ora conta il presente. (...) Paulo ci sarà a Parma. Oggi festeggerà il trentatreesimo compleanno (...): allenamento extra per migliorare la condizione e poter dare una mano o dal primo minuto o a gara in corso.
La buona notizia per il tecnico è che dopo oltre un mese tornerà tra i convocati. Con lui anche Svilar e Gollini. (...) Il primo ci sarà sicuramente al Tardini, mentre Pier Luigi è ancora alle prese con il problema alla schiena. Un segnale positivo da parte di tutti che nonostante i giorni di riposo concessi sono stati avvistati all'interno del centro sportivo.
Chi ancora non ha la certezza di poter viaggiare sono i tifosi residenti nel Lazio che attendono il via libera dell'ONMS. In 1500, invece, andranno a Parigi ma la trasferta è considerata da bollino rosso. Secondo i media francesi la Polizia e la Divisione nazionale di lotta contro il teppismo (DNLH) hanno giudicato la partita «ad altissimo rischio».
(Il Messaggero)

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