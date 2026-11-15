VIDEO - De Rossi in tribuna per Guidonia-Ostiamare. Pareggio in extremis per i lidensi

Daniele De Rossi non perde mai l'occasione di seguire la sua Ostiamare. L'allenatore del Genoa, approfittando della sosta per le nazionali, ha raggiunto Guidonia per seguire direttamente dalla tribuna il match della sua Ostiamare, impegnata nel campionato di Serie C.

I biancoviola, in una partita pazza, sono riusciti ad agguantare il pareggio al 97'. Il match, infatti, è terminato 2-2 con il Guidonia che tra l'87' e il 90' aveva rimontano il vantaggio dell'Ostiamare.