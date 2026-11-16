Gasp si gode la sosta con Koné: con il francese la Roma alza il muro

Gasp si gode la sosta con Koné: con il francese la Roma alza il muroLa penna degli Altri
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Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto
L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...
FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"
Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla fam...
Maxi-offerta Milan per Endrick: 60 milioni sul piatto. Muro di Mourihno
Il futuro di Endrick continua a tenere banco in vista della prossima sessione di calciomercato, ma la strada per le italiane si conferma in salita. Sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino il g...