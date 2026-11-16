Gasp si gode la sosta con Koné: con il francese la Roma alza il muro

0,43 gol a partita e senza di lui 1,75. (...) L'ultimo infortunio al bicipite femorale, però, ha suggerito a Zidane di lasciarlo fuori dai convocati della Francia, per la gioia di Gasperini che, dopo averlo rilanciato dal 1' col Sassuolo, da Parma riavrà in Koné un perno fondamentale. Una sosta insolita per Koné : niente Francia, Gasperini se lo gode a Trigoria. Con lui in campo la Roma incassae senza di lui. (...) L'ultimo infortunio al bicipite femorale, però, ha suggerito a Zidane di lasciarlo fuori dai convocati della Francia, per la gioia di Gasperini che, dopo averlo rilanciato dal 1' col Sassuolo,

Per quanto Cristante, De Roon e Pisilli se la siano cavata bene, infatti, Koné è il vero imprescindibile della mediana romanista. (...) nell'uomo su uomo a tutto campo che Gasperini imposta la fisicità di Koné fa la differenza (...). Il dinamismo di Koné, poi, garantisce equilibrio a una squadra votata all'attacco e, senza di lui, i numeri difensivi peggiorano. (...) Gasp può sorridere: da Parma in poi avrà di nuovo la sua diga in campo.

(Corsera)