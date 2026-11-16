Il ritorno di Berthold: l'ex terzino tedesco (no vax e complottista) canditato all'AfD

Nel grande giorno dell'annuncio, il numero due dell'AfD Tino Chrupalla lo presenta così: “La Germania ha bisogno di un presidente della Repubblica davvero al di sopra delle parti (...)” E in quanto “campione del mondo senza tessera di partito” il sessantaduenne Thomas Berthold sarebbe particolarmente adatto a ricoprire il ruolo di “presidente della Repubblica per tutti i tedeschi”.

Qualcuno lo ricorderà, faccia d'angelo sulla fascia destra, con la maglia del Verona o della Roma negli anni Ottanta. (...) Carriera però ne fece: 64 presenze in nazionale, e il Mondiale vinto da titolare con Beckenbauer a Italia '90 (...)

Chissà quando il percorso di Thomas Berthold si è incrociato con quello dell'AfD, anche se (...) non ha preso la tessera di partito. (...) lo ritroviamo su un palco durante la pandemia. È tra i “Querdenker 711” di Stoccarda, quelli che “pensano fuori dal coro” contestando il governo (...) È quell'intervento che gli è valso la gran considerazione di Chrupalla (...) Per gli altri (...) Berthold invece si è “distinto per dichiarazioni estremamente discutibili e strampalate”. Tra le sue perle filosofiche frasi come questa: “Solo insieme possiamo opporci a questo fascismo parlamentare”. (...)

In ogni caso, l'AfD ha scelto. Contro la candidata del “centro” (...) Ilse Aigner (...) schiererà lo sportivo (milionario) con la passione del microfono. Il 30 gennaio, quando si voterà, non dovrebbe esserci partita: Ilse Aigner finirà davanti a Thomas Berthold, che disprezza così tanto la categoria dei politici da voler farne parte.

(Corsera)