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Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

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di Fabio D'Ascanio
Nainggolan
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L'ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, è finito sotto processo con l'accusa di riciclaggio. Il calciatore si è presentato nuovamente in tribunale a Bruxelles.
Nell'udienza precedente, l'ufficio del procuratore pubblico di Bruxelles aveva richiesto una pena detentiva effettiva di 2 anni di carcere. Il centrocampista è stato coinvolto nel caso dopo aver ricevuto più di 100.000 euro in pochi mesi dal fratello di un criminale belga. L'ex Roma, in tribunale ha parlato così: "Avevo bisogno di soldi. Chi, cosa, come, non ci penso".
Secondo l'impianto accusatorio, l'ex nazionale belga avrebbe ricevuto 105.500 euro in contanti provenienti dalla vendita di droga tramite Nasr-Eddine Sekkaki, versandoli poi in sette rate sul conto della madre di quest'ultimo pur conoscendone l'origine. "Radja Nainggolan è finito in un incubo surreale. Ha dovuto passare due giorni in una cella fredda dopo l'arresto" ha detto Omar Souidi, il suo avvocato.
Il suo avvocato, inoltre, ha ricostruito la crisi finanziaria che ha colpito Nainggolan. Tutto iniziò quando nel 2020, sua mogie avviò la pratica per il divorzio: "Guadagnava 450.000 euro al mese all'Inter, uno dei più grandi club di calcio al mondo. Sua moglie riceveva 45.000 euro al mese di assegno di mantenimento, ma poi Radja andò a giocare in Belgio, dove guadagnava solo 10.000 euro al mese. Non poteva più pagare l'assegno di mantenimento imposto".
(vrt.be)
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