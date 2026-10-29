Belgio: al via processo per traffico internazionale di droga. Tra gli imputati anche Nainggolan: è accusato di riciclaggio

È iniziato venerdì scorso a Bruxelles il processo a 18 persone accusate di traffico internazionale di stupefacenti nell'ambito di un'indagine sull'import di cocaina dal Sud America all'Europa tramite il porto di Anversa. Tra gli imputati anche, che domani dovrà comparire in tribunale. L'ex giallorosso non è indagato per traffico di droga ma per riciclaggio. Gli investigatori, infatti, avrebbero individuato un trasferimento di denaro di oltre 100mila euro che Nainggolan ha ricevuto da Nasr-Eddine Sekkaki, coinvolto nell'inchiesta. Il calciatore ha dichiarato di aver ricevuto in prestito denaro da Sekkaki perché i suoi conti bancari erano stati bloccati durante le pratiche di divorzio.