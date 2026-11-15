Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Roma di questa intervista ma il tecnico giallorosso non ha nessuna intenzione di rispondere. Né adesso e nemmeno in futuro e non risponderà nemmeno a delle domande su questo argomento. Inoltre Gasperini ha dato mandato ai suoi legali per tutelarsi. In tanti hanno riferito al tecnico delladi questa intervista ma il tecnico giallorosso non ha nessuna intenzione di rispondere. Né adesso e nemmeno in futuro e non risponderà nemmeno a delle domande su questo argomento.

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In serata è arrivata la retromarcia di Sabatini, che in un post apparso su Instagram ha chiesto scusa a "Gasperini e a tutti coloro che possono essersi sentiti colpiti dalle mie parole".