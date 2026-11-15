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Calciomercato Roma, occhi su Mastantuono in vista della prossima stagione: piace anche al Milan

Mercato
di Matteo Esposito
mastantuono
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La Roma avrebbe messo gli occhi su Franco Mastantuono in vista della prossima stagione. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, i giallorossi e il Milan avrebbero già iniziato a sondare il terreno per il talento argentino classe 2007, attualmente in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid.
Il giovane attaccante rappresenta un elemento centrale nel progetto tecnico viola. Il Real Madrid potrebbe anche scegliere di lasciarlo in Toscana per un'altra stagione, prolungando il prestito, ma la Fiorentina dovrà ottenere risultati importanti per convincere gli spagnoli a confermare questa soluzione, soprattutto alla luce dell'interesse dei grandi club.
(La Repubblica)

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