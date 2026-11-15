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Operazione Malen: Gasperini a caccia del bis sul mercato

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
Gasperini
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(IL TEMPO - L.PES ) - Ripetersi non è mai facile, nel calcio come nella vita. Eppure, per motivi diversi, le missioni di Donyell Malen e della Roma coincidono: cercare di bissare quanto di buono fatto partendo da un anno fa, quando si sono scelti. L'olandese è a buon punto: di fatto, dal 18 gennaio 2026 a oggi non si è mai fermato e continua a segnare con una continuità spaventosa, con la gioia del ritorno al gol anche con l'Olanda. I giallorossi, invece, hanno un compito più arduo, ovvero quello di trovare nel prossimo mercato di gennaio, che molto dirà delle ambizioni stagionali della squadra di Gasperini, un affare che ricalchi quello che lo scorso anno portò l'olandese nella Capitale per efficacia e costi. I «colpi alla Malen» erano stati indicati proprio dal tecnico nella conferenza pre-Pisa, che poco piacque all'allora senior advisor del club, il quale il giorno dopo rispose a modo suo, portando al finale che tutti conosciamo. Eppure, adesso, quasi dodici mesi dopo, le necessità sono le stesse e c'è bisogno di trovare un'occasione che possa regalare al tecnico un calciatore motivato, forte e che resti in linea con le possibilità di spesa, ancora non molto chiare, dettate dai Friedkin.
La sessione invernale storicamente è quella delle grandi scommesse che spesso la Roma ha azzeccato. Basti pensare a giocatori del calibro di Candela, Zago, Toni, Perotti, Nainggolan ed El Shaarawy. Gente che in giallorosso ha inciso eccome. A metà della scorsa stagione è stato il turno di Bobby, come ormai lo chiamano tutti. Dall'esordio a Torino ha iniziato a segnare a raffica, firmando 22 gol in Serie A che lo rendono il capocannoniere dei top 5 campionati europei nell'anno solare. Meglio di Kane e Raphinha. Con le coppe l'olandese arriva a quota 27, mentre gli altri colleghi, grazie anche alle presenze in più (Malen ha giocato soltanto due gare di Europa League nella seconda parte della scorsa stagione), viaggiano più in alto: dai 41 di Kane ai 30 di Mbappé e ai 27 di Yamal.
Intanto Malen ha ritrovato anche la via della rete con la nazionale, in una prestazione super contro la Grecia, dove si è reso autore anche di due assist per il 7-0 finale. L'ultima firma con l'Olanda risaliva addirittura al 17 novembre 2025 contro la Lituania, poi ben sette presenze a secco fino all'esordio col nuovo ct Xavi, che lo ha riportato, seguendo le orme di Gasp, a giocare da centravanti. Un ruolo che in questo 2026 ha rilanciato la carriera dell'ex PSV e Dortmund, che adesso non ha voglia di fermarsi. Proprio come la sua Roma, che cerca il bis sul mercato in una stagione che può prendere strade importanti. Lo sa il tecnico, che ha convinto la squadra e ora deve convincere la proprietà a cercare le occasioni giuste per rinforzare una rosa migliore dello scorso anno, ma ancora corta in alcuni reparti, come ad esempio quello offensivo. Dove però c'è una delle certezze più nitide della Roma: quel Donyell Malen mai sazio, proprio come il suo allenatore.
GasperiniD'AMICOBobby Malen

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