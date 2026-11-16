Bove: "Ritorno in campo? Non avevo scelta"

Edoardo Bove, quel recupero è la parte più importante della storia. Da oggi il centrocampista del Watford debutterà al cinema con l'uscita di «In un battito». Il documentario che racconta i mesi successivi a quel drammatico 1° dicembre 2024 quando, durante Fiorentina-Inter, si era accasciato a terra all'improvviso per un arresto cardiaco. IL TEMPO - «Rivedersi nello schermo fa un po' strano...» Per, quel recupero è la parte più importante della storia. Da oggi il centrocampista deldebutterà al cinema con l'uscita di. Il documentario che racconta i mesi successivi a quel drammaticoquando, durante Fiorentina-Inter, si era accasciato a terra all'improvviso per un

«Alla fine quello che mi interessa è che il pubblico, soprattutto fra i giovani, possa pensare che abbiamo il diritto e il dovere di farci aiutare, di affrontare i traumi, di farlo anche con il supporto dei professionisti», ha raccontato all'Adnkronos. Il docufilm è stato inserito nel progetto 01 cinemascuola, per gli studenti.

Ripensando a quel primo dicembre 2024, Bove ha spiegato: «Quando ho deciso di voler tornare in campo? In realtà non l'ho deciso. Non avevo semplicemente altra scelta, perché dentro di me ho pensato che sarebbe prevalso il rimorso per non averlo fatto. Ritorno in Italia? Magari succederà tra qualche anno, ora voglio godermi il momento in Inghilterra».

Tra i suoi migliori amici c'è Flavio Cobolli, che domani esordirà alle Atp Finals. «Un augurio? A Flavio dico "Daje noi". Non devo aggiungere altro».