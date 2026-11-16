Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Wesley ritrovato. Gasp non rinuncia mai alla sua freccia

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L.PES) - Una freccia per Gasperini. Wesley è tornato e non ha più voglia di fermarsi, dalla Roma alla Nazionale che ha ritrovato nell'ultimo test contro il Giappone dopo il forfait ai Mondiali e nell'ultima pausa lunga tra settembre e ottobre. Il laterale,arrivato lo scorso anno nella Capitale, aveva iniziato con qualche incertezza il campionato dopo un'estate con qualche problema fisico. Dal lungo infortunio che gli ha negato la coppa del mondo in America fino al colpo alla caviglia a sette giorni dal via della Serie A. Settimane nelle quali l'ex Flamengo non ha potuto di certo allenarsi al massimo e questo nel calcio di Gasp fa la differenza.
Ma adesso il quarantatré giallorosso ha ritrovato la brillantezza dei tempi migliori ed è pronto a tornare decisivo anche in Italia, proprio come aveva fatto nella sua stagione d'esordio. Quest'anno è ancora a secco di gol, mentre nel 2025 aveva trovato la rete all'esordio contro il Bologna quando regalò i primi tre punti a Gasperini da tecnico della Roma. Poi iniziò a segnare proprio dopo la sosta di novembre mettendoin fila quattro gol tra la dodicesima e la trentacinquesima giornata,tutti all'Olimpico a parte quello di Cremona datato 23 novembre.
Dodici mesi dopo Wesley ci riprova a Parma, dove ripartirà il viaggio della Roma di Gasperini. Il brasiliano sta continuando a giocare sulla sinistra con Lulli, Molina e Rensch ad alternarsi dall'altro lato. Anche se a volte, soprattutto in dipendenza dalle caratteristiche dell'avversario, Gasp l'ha riportato sulla destra. Ma poco importa. Il ventitreenne riesce sempre a essere pericoloso con ottime prestazioni anche in Champions League, palcoscenico che rende giustizia alle sue qualità da «quinto» perfetto per il tecnico piemontese.
L'inizio stentato non ha mai fatto dubitare l'allenatore di Grugliasco, che nel brasiliano trova la certezza tanto da averlo impiegato più di ogni altro nelle prime quindici partite: 1.065 minuti con Hermoso (1.049) e Soulé (1.029) a completare il podio dei più presenti tra campionato e Champions League. Quattro assist nelle due competizioni che testimoniano, anche senza gol, la qualità offensiva di un motorino instancabile capace, come pochi altri, di offrire sempre una soluzione nella manovra.
Tanti miglioramenti anche dal punto di vista difensivo, evidenti soprattutto nelle sfide europee contro Real Madrid e Manchester United, due serate dove l'amarezza delle rimonte non deve cancellare i progressi di Wesley.
Domattina è in programma il secondo e ultimo test del Brasile a Singapore (alle ore 11 italiane), poi Gasperini è pronto a riabbracciarlo per un'altra fase decisiva della stagione.
Wesley

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

balerdi

Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto

L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...

WhatsApp Image 2026-11-16 at 09.05.48

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla fam...

Endrick

Maxi-offerta Milan per Endrick: 60 milioni sul piatto. Muro di Mourihno

Il futuro di Endrick continua a tenere banco in vista della prossima sessione di calciomercato, ma la strada per le italiane si conferma in salita. Sia il Milan che la Roma hanno messo nel mirino il g...

NOTIZIE POPOLARI
walter sabatini

Sabatini: "Gasperini ha spintonato Massara davanti alla squadra. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni"

Gasperini

Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Nainggolan

Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

Endrick

Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

mastantuono

Calciomercato Roma, occhi su Mastantuono in vista della prossima stagione: piace anche al Milan

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.21.13

VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading