Wesley ritrovato. Gasp non rinuncia mai alla sua freccia

Gasperini. Gasp fa la differenza. IL TEMPO (L.PES) - Una freccia per Wesley è tornato e non ha più voglia di fermarsi, dalla Roma alla Nazionale che ha ritrovato nell'ultimo test contro il Giappone dopo il forfait ai Mondiali e nell'ultima pausa lunga tra settembre e ottobre. Il laterale,arrivato lo scorso anno nella Capitale, aveva iniziato con qualche incertezza il campionato dopo un'estate con qualche problema fisico. Dal lungo infortunio che gli ha negato la coppa del mondo in America fino al colpo alla caviglia a sette giorni dal via della Serie A. Settimane nelle quali l'ex Flamengo non ha potuto di certo allenarsi al massimo e questo nel calcio difa la differenza.

Ma adesso il quarantatré giallorosso ha ritrovato la brillantezza dei tempi migliori ed è pronto a tornare decisivo anche in Italia, proprio come aveva fatto nella sua stagione d'esordio. Quest'anno è ancora a secco di gol, mentre nel 2025 aveva trovato la rete all'esordio contro il Bologna quando regalò i primi tre punti a Gasperini da tecnico della Roma. Poi iniziò a segnare proprio dopo la sosta di novembre mettendoin fila quattro gol tra la dodicesima e la trentacinquesima giornata,tutti all'Olimpico a parte quello di Cremona datato 23 novembre.

Dodici mesi dopo Wesley ci riprova a Parma, dove ripartirà il viaggio della Roma di Gasperini. Il brasiliano sta continuando a giocare sulla sinistra con Lulli, Molina e Rensch ad alternarsi dall'altro lato. Anche se a volte, soprattutto in dipendenza dalle caratteristiche dell'avversario, Gasp l'ha riportato sulla destra. Ma poco importa. Il ventitreenne riesce sempre a essere pericoloso con ottime prestazioni anche in Champions League, palcoscenico che rende giustizia alle sue qualità da «quinto» perfetto per il tecnico piemontese.

L'inizio stentato non ha mai fatto dubitare l'allenatore di Grugliasco, che nel brasiliano trova la certezza tanto da averlo impiegato più di ogni altro nelle prime quindici partite: 1.065 minuti con Hermoso (1.049) e Soulé (1.029) a completare il podio dei più presenti tra campionato e Champions League. Quattro assist nelle due competizioni che testimoniano, anche senza gol, la qualità offensiva di un motorino instancabile capace, come pochi altri, di offrire sempre una soluzione nella manovra.

Tanti miglioramenti anche dal punto di vista difensivo, evidenti soprattutto nelle sfide europee contro Real Madrid e Manchester United, due serate dove l'amarezza delle rimonte non deve cancellare i progressi di Wesley.

Domattina è in programma il secondo e ultimo test del Brasile a Singapore (alle ore 11 italiane), poi Gasperini è pronto a riabbracciarlo per un'altra fase decisiva della stagione.