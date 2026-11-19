Instagram, De Sisti visita Trigoria e rivive la storia con la Roma: posa con l'elmo e firma la sua foto (FOTO E VIDEO)Social Network
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Parma-Roma: domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini
Dopo la sosta delle nazionali, si torna in campo: la Roma è attesa dal prossimo impegno di campionato al Tardini contro il Parma, in programma sabato 21 novembre alle 18:00. Venerdì 20 novembre, a par...
Ufficiale: De Marzi rinnova con la Roma. Contratto fino al 2029
La Roma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Giorgio De Marzi. Il giovane portiere giallorosso, classe 2007, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. L'estrem...
Roma, nuovo ingresso nell'organigramma: Matteo Bozza è il nuovo Head of Partnerships
Nuovo ingresso nell'organigramma della Roma. Matteo Bozza ha firmato con il club giallorosso e si occuperà delle partnership, facendo riferimento a Michael Gandler, Chief Business Officer della societ...