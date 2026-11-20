PSG-Roma: il programma della vigilia. Gasperini in conferenza stampa alle 19:45Coppe europee
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Calciomercato Roma, dal Brasile: nuovi contatti con gli agenti di Samuel Lino
La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, e tra i nomi resta in auge quello di Samuel Lino del Flamengo. Come scrivono dal Brasile, il club giallorosso ha avviato nuovi contatt...
VIDEO - Gasperini scherza sui risultati della Roma dopo la sosta: "Brutta roba, dobbiamo riequilibrare un pò"
Alla vigilia della sfida contro il Parma, a Gian Piero Gasperini è stato fatto notare in conferenza stampa come la Roma, dopo la sosta, abbia raccolto solo una vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Q...
VIDEO - Gasperini: "Dybala e Soulè insieme non sono un problema, è una forza averli entrambi"
Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della coesistenza tra Dybala e Soulè. Le sue parole: "Non è un problema, è una forza averli entrambi. Lo sono stati prim...