Torna 'Belve', il celebre programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda su Rai 2 con una nuova stagione. Per ora sono previste tre puntate a partire dal 24 novembre.

Tra i primi ospiti in programma, come riportato da Repubblica nel supplemento Il Venerdì, ci sarà ancheIl nome della leggenda giallorossa, già da diverse settimane circolava come possibile ospite e il quotidiano ha confermato la sua presenza.