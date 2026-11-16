Totti, il retroscena di mercato: il Genoa pensò seriamente al suo ritorno in campo a 48 anni. Il legame con la Roma decisivo per il no

Francesco Totti avrebbe potuto tornare a giocare a calcio all'età di 48 anni. A rivelare il retroscena è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha raccontato come il Genoa avesse preso seriamente in considerazione la possibilità di riportare in campo l'ex capitano giallorosso, arrivando anche a contattarlo. i. A rivelare il retroscena è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha raccontato come il, arrivando anche a contattarlo.

Lo stesso Totti aveva ammesso di aver riflettuto concretamente sulla proposta. Alla fine, però, a prevalere è stato il legame con la Roma: l'ex numero 10 ha preferito non indossare un'altra maglia, prendendo una decisione di cuore.

Romano ha affrontato l'argomento partendo dal ritorno in campo di Ronaldinho, che ieri ha disputato un tempo con il Ravenna contro il Forlì, grazie agli ottimi rapporti con la famiglia Cipriani, alla guida del progetto del club romagnolo.