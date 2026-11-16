Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Italia-Belgio U21, le formazioni ufficiali: Lulli titolare

Altre
di Matteo Esposito
lulli italia
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alle 18:15 l'Italia Under 21 scenderà in campo contro il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno per l'ultima amichevole del 2026. Come già annunciato ieri in conferenza stampa dal commissario tecnico Silvio Baldini, il giallorosso Emanuele Lulli partirà dal primo minuto sulla fascia destra della difesa. Titolare anche l'ex Roma Luigi Cherubini, che completerà il tridente offensivo insieme a Samuele Inacio e Francesco Camarda.
ITALIA U21 (4-3-3): Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Dagasso, Lipani; Inacio, Camarda, Cherubini. Ct: Baldini.
BELGIO U21 (4-2-3-1): Brughmans; De Roeve, Smets, Noubi, Burlet; Fernandez, Vande Perre; Fofana, Stassin, Mbangula; Bassette. Ct: Swerts.

Leggi anche

Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue KvernadzeCalciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue Kvernadze
Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo postoPanchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo posto
Hermoso e De Roon vicini al rinnovo, per Ndicka si vuole anticipare. Tutto rimandato per Dybala e PellegriniHermoso e De Roon vicini al rinnovo, per Ndicka si vuole anticipare. Tutto rimandato per Dybala e Pellegrini
Lulli

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

rossettini 2

Rossettini spiega l'addio alla Roma femminile: "Non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda"

Luca Rossettini, ex tecnico della Roma femminile, ha vinto la panchina d'oro appunto per la passata stagione alla guida della squadra giallorossa. Alla fine dell'anno l'addio, con Piovani che ha preso...

Kvernadze

Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue Kvernadze

Il profilo di Kvernadze, attaccante esterno del Frosinone, sicuramente piace alla Roma. Si è parlato anche nelle scorse settimane di un possibile interesse per gennaio, per cercare di anticipare la co...

Gasperini

Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo posto

La panchina d'oro della passata stagione, come miglior allenatore del campionato, è stata assegnata a Chivu. Alle sue spalle l'allenatore del Como Fabregas e in terza posizione il tecnico della Roma G...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Nainggolan

Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

Endrick

Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

Dovbyk Bologna

Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestito

IMG_8290

Che Guevara de la pelota

WhatsApp Image 2026-11-16 at 09.05.48

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading