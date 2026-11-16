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Chivu sulla corsa scudetto: "Troppo facile parlare di un'Inter strafavorita"

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di Matteo Esposito
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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro 2025/26, riconoscimento assegnatogli per i risultati raggiunti la scorsa stagione. Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulla corsa scudetto, rifiutando l'etichetta di favorita attribuita alla sua squadra, e ha commentato il paragone José Mourinho. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sull'Inter favorita per lo scudetto:
"A me certe etichette non piacciono, perché è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni, attraverso il lavoro, i risultati e la consistenza che ha avuto sia in campionato che in Europa, poi ovvio con alti e bassi".
Sul paragone con Mourinho:
"Essere paragonato a Mourinho è troppo per me, mi mettete troppo in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato, questo è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei un uomo felice, un allenatore molto più felice di quanto lo sia in questo momento".

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