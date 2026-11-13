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Totti: "Roma è stato un amore reciproco, nessuno dei due voleva staccarsi dall'altro". E l'aneddoto scaramantico prima di entrare in campo (VIDEO)

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di Francesca Altobelli
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Nel contesto del nuovo e suggestivo spot per il lancio delle Air Max 95 Lux “Italy” firmato Nike, Francesco Totti si trova nei panni di un insolito barbiere intento a tagliare i capelli al giovane talento Samuele Inacio.
L'ex Capitano è stato intervistato da Rivista Undici e ha scavato nei ricordi legati alla sua straordinaria carriera e ai simboli di un'epoca:
"Più che i gesti è l'appartenenza alla mia squadra, alla Roma, alla città che mi è rimasta dentro" — racconta Totti parlando di ciò che si porta ancora oggi dal rettangolo verde.
Tra un colpo di forbice e qualche palleggio, l'ex numero 10 ha svelato anche qualche piccolo dettaglio scaramantico del suo passato da fuoriclasse: "Io non sono scaramantico. Però spesso e volentieri entravo in campo col piede destro. Non mi chiedete il perché, però. Forse perché avevo fatto un gol la domenica prima".
E alla domanda su cosa farebbe potendo tornare indietro nel tempo, precisamente nel 95', Totti ha risposto con grande emozione: "Rifarei tutto, tutto perché poi nel '95 ero giovane, pagherei oro per ritornare a quei tempi. Anche perché noi eravamo ragazzi di strada e giocavamo a nascondino, a ruba bandiera, a batti muro: sono tempi che difficilmente tornano".
Infine, chiudendo il cerchio sul suo rapporto simbiotico con la maglia giallorossa, Totti ha ribadito l'essenza della sua storia d'amore eterna: "Diciamo che le strade di Roma mi hanno dato un po' tutto. Abbiamo condiviso tantissimi anni insieme. È stato un amore reciproco. Un percorso di strada che nessuno dei due voleva staccarsi".
Dall'altra parte della sedia da barbiere, anche il giovane Samuele Inacio — prospetto classe 2008 in forza al Borussia Dortmund — ha rievocato i suoi ricordi legati al leggendario addio al calcio del Capitano, ha raccontato: "Quando si è ritirato, ero a vedere la partita a casa di mia zia, mentre giocavo alla Play con gli amici".
Interpellato su quale dote vorrebbe rubare al numero 10 per eccellenza, il giovane talento non ha avuto dubbi: "Il cucchiaio". Un passaggio di testimone generazionale che celebra la storia, lo stile e la passione senza tempo del calcio italiano
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