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VIDEO - Totti diventa barbiere: il capitano protagonista insieme a Inacio del nuovo spot per la Nike Air Max 95

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di Francesca Altobelli
totti spot nike
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Un'icona eterna, un'arte antica e un tocco di classe inconfondibile. Francesco Totti torna a far parlare di sé in una veste del tutto inedita e spettacolare, protagonista del nuovo spot firmato One Block Down e Nike per il lancio delle nuove Air Max 95 Lux “Italy”.
Nel video, l'ex capitano della Roma indossa il camice bianco da barbiere (personalizzato con la scritta "Totti 10") e accetta la prenotazione al telefono prima di mettersi all'opera. La scena clou mostra il "Pupone" in versione artigiano dei capelli: con precisione chirurgica, Totti realizza un taglio unico sulla testa di Samuele Inacio, giovane talento classe 2008 in forza al Borussia Dortmund, scolpendo a macchinetta e rasoio i loghi e le grafiche della collaborazione streetwear.
Un omaggio al Made in Italy, alla manualità e alle leggende che continuano a plasmare le nuove generazioni.

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