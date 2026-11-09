Totti e Spalletti, la reunion continua: “Ci stiamo ritrovando”. E il retroscena dopo l’ultimo spot

Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano a fare squadra – e a punzecchiarsi – nel nuovo spot di Amaro Montenegro, on air dall'8 novembre. Questa volta il set si sposta nella tenuta toscana dell'allenatore a Montaione, dove l'ex commissario tecnico veste i panni del regista di una vera e propria caccia al tesoro. Dopo il duello western che aveva fatto sorridere il web,tornano a fare squadra – e a punzecchiarsi – nel nuovo spot di, on air dall'8 novembre. Questa volta il set si sposta nella tenuta toscana dell'allenatore a, dove l'ex commissario tecnico veste i panni del regista di una vera e propria caccia al tesoro.

Il plot unisce mistero, suspense e toni da action movie: tutto comincia con un semplice invito a cena, che si tramuta però in una missione a ostacoli. Guidato a distanza dalle videochiamate di Spalletti, l'ex capitano della Roma è costretto a sudare e superare prove su prove prima di approdare alla meta finale, un suggestivo bar sugli alberi dove ad attenderlo c'è Luciano. Lo sforzo, ovviamente, si scioglie nel brindisi finale accompagnato dallo storico jingle riorchestrato e dal celebre claim “Sapore Vero”. Non manca neppure il siparietto cult che chiude la tensione: la prima battuta di Totti dopo le fatiche è la fatidica domanda, "Ma il ghiaccio ce l'hai?".



Immancabile il tormentone cult: alla fine delle fatiche, la prima domanda dell'ex capitano della Roma è la classica "Ma il ghiaccio ce l'hai?", chiudendo la tensione con una risata e il celebre payoff “Sapore Vero”.

A confermare questo feeling ritrovato sono proprio le parole dei due protagonisti. "Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito, e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare", scherza Totti con la sua solita ironia. Gli fa eco Spalletti, sottolineando il valore umano dell'incontro: "Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia. Un'occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici".

(Adnkronos)