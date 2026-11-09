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Totti sbarca in Kuwait: il numero 10 giallorosso ospite dello studio di Shasha Sports (VIDEO)

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di Matteo Esposito
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Francesco Totti è arrivato in Kuwait per partecipare allo studio televisivo di Shasha Sports, piattaforma sportiva che segue la Serie A e ospita alcuni dei grandi protagonisti del calcio italiano.
La leggenda della Roma è stata accolta al suo arrivo con un mazzo di fiori, come mostrato dal video pubblicato sui social dall'emittente, che lo ha presentato con il soprannome di «Re Totti».
La presenza dell'ex numero 10 giallorosso rientra nel progetto di Shasha Sports dedicato al campionato italiano, che coinvolge anche altri ex calciatori del calibro di Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro e Roberto Baggio.

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