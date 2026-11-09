Totti sbarca in Kuwait: il numero 10 giallorosso ospite dello studio di Shasha Sports (VIDEO)Altre
الملك توتي يصل الكويت للمشاركة في استوديو شاشا 🇮🇹 https://t.co/IwdjUpn0vU— شاشا سبورت (@Shasha_Sports) November 8, 2026
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