Instagram, Svilar e la visita del figlio a Trigoria: “Special day at work”

Record Capitale: Roma e Lazio ancora imbattute. Non era mai successo per due squadre della stessa città dopo 11 giornate

nov 08, 17:04

Un avvio di campionato praticamente perfetto per le squadre della Capitale. Roma e Lazio, dopo 11 giornate di campionato sono ancora imbattute. I giallorossi hanno ottenuto otto vittorie e tre pareggi...