Roma, è la migliore partenza in campionato dal 2013-2014

nov 21, 19:50

Con i tre punti conquistati a Parma, la Roma ha toccato 30 punti. Ed è la migliore partenza dalla stagione 2013-2014 quando in panchina c'era Rudi Garcia. Quella squadra, dopo 12 giornate, aveva conqu...