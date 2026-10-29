Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

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Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...
L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...
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