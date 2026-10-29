Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

ott 29, 19:07

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...