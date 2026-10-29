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Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

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di R.P.
chiesa
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Gennaio si avvicina e anche la riapertura del calciomercato. E, secondo le informazioni riportate dal sito, un nome caldo per le italiane è quello di Federico Chiesa.
Il Liverpool, si legge, sarebbe disposto a cedere il giocatore per 15 milioni di euro visto che con Iraola ha ulteriormente trovato meno spazio rispetto al passato. Si parla di primi contatti con l'Inter ma non di un accordo trovato.
Ci sarebbe anche la Roma - oltre a Lazio, Atalanta e Milan - sulle tracce dell'ex calciatore della Juventus.
(fusball-news.de)
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