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Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

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di Francesca Altobelli
Oliver Månsson
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La linea verde ormai domina le strategie di mercato del club giallorosso: spazio ai giovani talenti. È in quest'ottica di scouting internazionale che Tony D’Amico ha posizionato i propri radar anche in Svezia.
Come riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, gli emissari della Roma sono stati avvistati sulle tribune in Svezia per seguire da vicino Oliver Månsson, promettente centrocampista classe 2009 dell'IFK Göteborg. La sfida per il gioiellino svedese, tuttavia, si preannuncia di altissimo livello: sullo stesso profilo ci sono infatti anche gli osservatori del Manchester United, oltre a Friburgo, Leicester City e Watford.
Nato il 4 agosto 2009, Månsson è un centrocampista centrale dotato di un'ottima struttura fisica (1,84 m) e grande maturità tattica. Nonostante i soli 17 anni, si sta già ritagliando uno spazio importante in prima squadra, collezionando presenze sia nel massimo campionato svedese (Allsvenskan) sia nelle qualificazioni di Conference League.

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