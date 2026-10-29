Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

fulminea, quasi silenziosa ma dirompente. In poche settimane, Leonardo Balerdi è riuscito a cancellare ogni dubbio e a prendersi le chiavi della squadra, diventando un punto fermo imprescindibile nello scacchiere tattico. Il difensore argentino ha già collezionato 468 minuti in campo, impreziositi da una straordinaria doppietta decisiva allo stadio Maradona che ha fatto impazzire i tifosi. La sua ascesa è stata, quasima. In poche settimane,è riuscito a cancellare ogni dubbio e a prendersi le chiavi della squadra, diventando unimprescindibile nello scacchiere tattico. Il difensore argentino ha già collezionato, impreziositi da una straordinariache ha fatto impazzire i tifosi.

Fermato solo temporaneamente da un fastidioso colpo rimediato sabato scorso, l'allarme è già rientrato: Balerdi ha smaltito il problema e sarà regolarmente disponibile a Udine per aiutare la squadra.

Un impatto devastante, confermato anche dalle sue stesse parole: «Sembra di essere qui da 2-3 anni», ha confidato il centrale argentino, che non ha nascosto il proprio entusiasmo e il desiderio di rimanere il più a lungo possibile con questi colori.

Un legame che si stringe giorno dopo giorno e che, inevitabilmente, avvicina a grandi passi anche il discorso legato al suo riscatto. Le cifre e le clausole del suo futuro sono ormai delineate con precisione: come riportato dal quotidiano, se dovesse giocare almeno il 55% delle partite (da almeno 45 minuti ciascuna) scatterà il riscatto a 14 milioni di euro, mentre se la percentuale di presenze dovesse assestarsi tra il 40% e il 55%, la cifra complessiva scenderà di tre milioni.

Tra campo e mercato, la permanenza di Balerdi prende sempre più forma: a cominciare dalla trasferta di Udine, il campo deciderà il suo futuro.

(Il Messaggero)