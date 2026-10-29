News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

Mercato
di Francesca Altobelli
balerdi
Aggiungi come fonte preferita su Google
La sua ascesa è stata fulminea, quasi silenziosa ma dirompente. In poche settimane, Leonardo Balerdi è riuscito a cancellare ogni dubbio e a prendersi le chiavi della squadra, diventando un punto fermo imprescindibile nello scacchiere tattico. Il difensore argentino ha già collezionato 468 minuti in campo, impreziositi da una straordinaria doppietta decisiva allo stadio Maradona che ha fatto impazzire i tifosi.
Fermato solo temporaneamente da un fastidioso colpo rimediato sabato scorso, l'allarme è già rientrato: Balerdi ha smaltito il problema e sarà regolarmente disponibile a Udine per aiutare la squadra.
Un impatto devastante, confermato anche dalle sue stesse parole: «Sembra di essere qui da 2-3 anni», ha confidato il centrale argentino, che non ha nascosto il proprio entusiasmo e il desiderio di rimanere il più a lungo possibile con questi colori.
Un legame che si stringe giorno dopo giorno e che, inevitabilmente, avvicina a grandi passi anche il discorso legato al suo riscatto. Le cifre e le clausole del suo futuro sono ormai delineate con precisione: come riportato dal quotidiano, se dovesse giocare almeno il 55% delle partite (da almeno 45 minuti ciascuna) scatterà il riscatto a 14 milioni di euro, mentre se la percentuale di presenze dovesse assestarsi tra il 40% e il 55%, la cifra complessiva scenderà di tre milioni.
Tra campo e mercato, la permanenza di Balerdi prende sempre più forma: a cominciare dalla trasferta di Udine, il campo deciderà il suo futuro.
(Il Messaggero)

Leggi anche

La via della rete passa da dietro. Un gol su quattro arriva dai centraliLa via della rete passa da dietro. Un gol su quattro arriva dai centrali
La Capitale dei nuovi golLa Capitale dei nuovi gol
balerdi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

wesley brasile senegal

Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...

manna

Manna: "Quando ho firmato con il Napoli per la panchina pensavo a Gasperini e Conte" (VIDEO)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...

Zaniolo

Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...

NOTIZIE POPOLARI
chiesa

Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

Dybala

Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Svilar

Svilar torna dopo la sosta: è questa la decisione della Roma

Oliver Månsson

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

gasperini-in-the-box-1

Non conta la lunghezza ma la prestazione

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading