La via della rete passa da dietro. Un gol su quattro arriva dai centrali

I tre i gol subiti a Napoli e i due col Cagliari hanno macchiato le statistiche, ma il paradosso è che il pacchetto arretrato è quello che continua a dare più certezze e soprattutto soluzioni: i sei centrali sono sempre stati più o meno a disposizione. I titolari rimangono i 'gladiatori' di Gasperini: Ndicka e Da qualche giorno la Roma non ha più la miglior difesa né nei cinque principali campionati europei né in Serie A.e soprattutto soluzioni: i sei centrali sono sempre stati più o meno a disposizione. I titolari rimangono i 'gladiatori' di Gasperini: Mancini Hermoso che tra campionato e Champions hanno collezionato rispettivamente 793, 807 e 727 minuti. Poi ci sono, diciamo così, le riserve. Balerdi nel giro di poche settimane è diventato un punto fermo. Già 468 minuti in campo e la doppietta decisiva al Maradona. È rimasto ai box a causa di un colpo subito sabato, ma ad Udine ci sarà. «Sembra di essere qui da 2-3 anni», ha detto l'argentino che spera di rimanere il più a lungo possibile. E il riscatto si avvicina. Se dovesse giocare il 55% delle partite (da almeno 45) scatterà a 14 milioni, mentre se dovesse giocarne tra il 40% e il 55% la cifra sarebbe più bassa di tre milioni.

Pian piano nelle rotazioni stanno entrando anche Ghilardi e Koulierakis. Il secondo nel primo mese di campionato è stato quasi un oggetto misterioso, poi si è ritrovato titolare in due delle ultime tre in Serie A. Contro il Cagliari ha preso il posto di Hermoso (dolorante per un pestone subito a Napoli) e non ha deluso.

Quello che più è migliorato rispetto all'anno scorso è senza dubbio Ghilardi . La passata stagione ci aveva messo tre mesi per giocare la prima da titolare, ora è una valida alternativa ed è finito anche nel giro della Nazionale. Contro i rossoblù ha preso il posto di uno spento Mancini che non sta vivendo un avvio positivo: ha sulla coscienza la rete di Mal-dini, ma in precedenza anche quelle di Ederson, Brown e Lautaro (il primo). Daniele ha dato una scossa e ha confezionato l'assist per Mora. E a sorprendere è proprio l'apporto offensivo dei difensori. La Roma è una macchina da gol e in stagione sono già 31 in dodici partite. Ben otto sono arrivati grazie ai temibili centrali di Gasp. L'ex Verona ha collezionato due assist come Gianluca, Balerdi e Hermoso ben due centri. Praticamente il 25% delle reti. Non male. E tra Udine e Manchester il terzetto cambierà ancora. Sabato spazio a Ghilardi e Leonardo, mentre in Champions torneranno Ndicka e Mancini. [...]

(Il Messaggero)