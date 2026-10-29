News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

La via della rete passa da dietro. Un gol su quattro arriva dai centrali

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
balerdi esultanza
Aggiungi come fonte preferita su Google
Da qualche giorno la Roma non ha più la miglior difesa né nei cinque principali campionati europei né in Serie A. I tre i gol subiti a Napoli e i due col Cagliari hanno macchiato le statistiche, ma il paradosso è che il pacchetto arretrato è quello che continua a dare più certezze e soprattutto soluzioni: i sei centrali sono sempre stati più o meno a disposizione. I titolari rimangono i 'gladiatori' di Gasperini: Mancini, Ndicka e Hermoso che tra campionato e Champions hanno collezionato rispettivamente 793, 807 e 727 minuti. Poi ci sono, diciamo così, le riserve. Balerdi nel giro di poche settimane è diventato un punto fermo. Già 468 minuti in campo e la doppietta decisiva al Maradona. È rimasto ai box a causa di un colpo subito sabato, ma ad Udine ci sarà. «Sembra di essere qui da 2-3 anni», ha detto l'argentino che spera di rimanere il più a lungo possibile. E il riscatto si avvicina. Se dovesse giocare il 55% delle partite (da almeno 45) scatterà a 14 milioni, mentre se dovesse giocarne tra il 40% e il 55% la cifra sarebbe più bassa di tre milioni.
Pian piano nelle rotazioni stanno entrando anche Ghilardi e Koulierakis. Il secondo nel primo mese di campionato è stato quasi un oggetto misterioso, poi si è ritrovato titolare in due delle ultime tre in Serie A. Contro il Cagliari ha preso il posto di Hermoso (dolorante per un pestone subito a Napoli) e non ha deluso.
Quello che più è migliorato rispetto all'anno scorso è senza dubbio Ghilardi. La passata stagione ci aveva messo tre mesi per giocare la prima da titolare, ora è una valida alternativa ed è finito anche nel giro della Nazionale. Contro i rossoblù ha preso il posto di uno spento Mancini che non sta vivendo un avvio positivo: ha sulla coscienza la rete di Mal-dini, ma in precedenza anche quelle di Ederson, Brown e Lautaro (il primo). Daniele ha dato una scossa e ha confezionato l'assist per Mora. E a sorprendere è proprio l'apporto offensivo dei difensori. La Roma è una macchina da gol e in stagione sono già 31 in dodici partite. Ben otto sono arrivati grazie ai temibili centrali di Gasp. L'ex Verona ha collezionato due assist come Gianluca, Balerdi e Hermoso ben due centri. Praticamente il 25% delle reti. Non male. E tra Udine e Manchester il terzetto cambierà ancora. Sabato spazio a Ghilardi e Leonardo, mentre in Champions torneranno Ndicka e Mancini. [...]
(Il Messaggero)
ASROMAManciniDifesaHermosoNdickabalerdi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

wesley brasile senegal

Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...

manna

Manna: "Quando ho firmato con il Napoli per la panchina pensavo a Gasperini e Conte" (VIDEO)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...

Zaniolo

Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...

NOTIZIE POPOLARI
chiesa

Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

balerdi

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

Dybala

Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Oliver Månsson

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

Svilar

Svilar torna dopo la sosta: è questa la decisione della Roma

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading