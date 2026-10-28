Instagram, Ghilardi celebra la vittoria: “Tryhard”

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Momento emozionante nel prepartita di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN, con Luciano Spalletti e Daniele De Rossi protagonisti di un’intervista insieme. I due hanno ripercorso il rapporto costruito...
Giovanni Malagò è a un passo dall’essere nuovamente il candidato della Lega Serie A alla prossima assemblea elettiva della FIGC, in programma il 14 dicembre. È in arrivo anche l’adesione del Como, che...
Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, Elisa Oliviero ha commentato la prestazione della Roma Femminile ai canali ufficiali del club. Sulla partita. «Abbiamo...
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