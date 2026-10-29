Roma-Monza, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

in vendita i biglietti per la sfida tra le mura amiche che vedrà la squadra opposta al Monza di Ivan Juric. Entra nel vivo l'attesa per la sfida casalinga del mese di novembre. Da oggi sono ufficialmenteper la sfida tra le mura amiche che vedrà la squadra opposta al

L'appuntamento è fissato per domenica 29 novembre alle ore 18:00. I tifosi interessati ad assicurarsi un posto allo stadio possono già acquistare i tagliandi attraverso i canali di vendita ufficiali e la piattaforma di ticketing dedicata. Il club invita tutti i sostenitori ad affrettarsi per accaparrarsi i posti migliori e far sentire tutto il calore delle grandi occasioni.

(asroma.com)