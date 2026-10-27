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Juric sulla Roma: "Contro il Napoli li ho visti fisicamente devastanti, hanno spinto tantissimo"

Campionato
di Francesca Altobelli
mister-Juric
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In vista della sfida contro il Napoli, il tecnico del Monza Ivan Juric — con un passato sulla panchina della Roma tra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esonero — si è soffermato in conferenza stampa sull'ultima prestazione dei giallorossi al Maradona, rimanendo impressionato dal livello atletico espresso sul campo.
"Contro la Roma ho visto un Napoli favoloso per 60 minuti. Doveva andare sul 3-0, ho visto una squadra di una qualità immensa. Poi la Roma è stata fisicamente devastante, hanno spinto tanto. Adesso mi sembra un gioco molto più offensivo, in pressing, in avanti. Un pò diverso rispetto all’Allegri che ho incontrato contro Milan e Juve"."

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