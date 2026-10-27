Juric sulla Roma: "Contro il Napoli li ho visti fisicamente devastanti, hanno spinto tantissimo"

Napoli, il tecnico del Roma tra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esonero — si è soffermato in conferenza stampa sull'ultima prestazione dei , rimanendo impressionato dal livello atletico espresso sul campo. In vista della sfida contro il, il tecnico del Monza Ivan Juric — con un passato sulla panchina dellatra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esonero — si è soffermato in conferenza stampa sull'ultima giallorossi al Maradona , rimanendo impressionato dal livello atletico espresso sul campo.

"Contro la Roma ho visto un Napoli favoloso per 60 minuti. Doveva andare sul 3-0, ho visto una squadra di una qualità immensa. Poi la Roma è stata fisicamente devastante, hanno spinto tanto. Adesso mi sembra un gioco molto più offensivo, in pressing, in avanti. Un pò diverso rispetto all’Allegri che ho incontrato contro Milan e Juve"."