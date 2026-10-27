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Calciomercato Roma: per gennaio piace David Moses dello Slavia Praga

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di R.P.
Moses
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Sarebbe finito nel mirino della Roma, per il mercato di gennaio, David Moses, 22 enne centrocampista dello Slavia Praga. Il nigeriano, secondo le informazioni riportate dal sito, ha un valore di mercato di 10 milioni di euro. In questa stagione ha giocato 8 partite in tutte le competizioni e fornito un assist.
(africafoot.com)
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