News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini: out Dybala

Campionato
di FedericoL
dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
A poche ore dalla sfida infrasettimanale contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per questa sera. Non arrivano buone notizie sul fronte Paulo Dybala, con la Joya ancora fuori dai convocati. Ancora out anche Manu Konè e Mile Svilar. Chiamata per il giovane Camara.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
(asroma.com)
VAI ALLA NEWS
dybalaGasperiniRoma-Cagliari

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

settore ospiti roma 3

Udinese-Roma: sold out il settore ospiti. Attesi 1300 romanisti

Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese.  I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi...

el shaaarwy saluto 2

Social, la Roma fa gli auguri a El Shaarawy: "Buon compleanno Elsha!" (FOTO)

Giornata speciale per Stephan El Shaarawy. L'ex esterno giallorosso festeggia oggi il suo 34esimo compleanno. Non tardano gli auguri social della Roma per il "Faraone": "Buon compleanno, Elsha!", il m...

mister-Juric

Juric sulla Roma: "Contro il Napoli li ho visti fisicamente devastanti, hanno spinto tantissimo"

In vista della sfida contro il Napoli, il tecnico del Monza Ivan Juric — con un passato sulla panchina della Roma tra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esone...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Pacchi di soldi e affari di famiglia: il "pasticcio" di Wesley sui social

Screenshot_26-10-2026_22227_x.com

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

pallone-doro-2026-trofeo

Pallone d'oro: è Kane il vincitore. Ad Alexia Putellas quello femminile

Moses

Calciomercato Roma: per gennaio piace David Moses dello Slavia Praga

ronaldo lu s naz rio de lima cdbpw3gido0m

Pallone d’Oro, Ronaldo: “Nei miei anni c'erano giocatori clamorosi come Totti”

Wiafe

Wiafe tra Juve, Roma e... Il Mancio

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading