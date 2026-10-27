Arriva il Cagliari, Gasp punta su Mora. Dybala in panchina, rinnovo per Lulli

Juventus, Spalletti su De Rossi: "Era il mio braccio armato in campo, dettava la mia tigna"

ott 27, 17:05

In vista della sfida di campionato tra Genoa e Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato la partita in conferenza stampa. Durante l'intervento, l'allenatore ha speso parole di pr...