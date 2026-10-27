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Arriva il Cagliari, Gasp punta su Mora. Dybala in panchina, rinnovo per Lulli

La penna degli Altri
di R.P.
mora
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Un'altra occasione per Mora. Il turno infrasettimanale agevola le rotazioni. Il tecnico Gasperini pensa di rilanciare il portoghese che a Napoli era partito dalla panchina, lasciando il segno: suo il passaggio ha innescato l'assist di Wesley per Balerdi (...)
Il tecnico in panchina avrà un jolly in più: Dybala. "Il suo è l'unico recupero possibile". Koné resta ai box, mentre Svilar cerca lo sprint in vista del Manchester United. 
(La Repubblica)

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