Napoli-Roma, la gara vista dalla Haier Cam: dal secondo gol di Balerdi al rosso ad Allegri (VIDEO)

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Giornata speciale per Stephan El Shaarawy. L'ex esterno giallorosso festeggia oggi il suo 34esimo compleanno e ha ricevuto i calorosi auguri social dell'AS Roma, club con cui ha scritto pagine importa...
In vista della sfida contro il Napoli, il tecnico del Monza Ivan Juric — con un passato sulla panchina della Roma tra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esone...
La corsa alla presidenza della FIGC si riapre e a sfidare Giovanni Malagò potrebbe essere Adriano Galliani. L'ex presidente del Coni, ha parlato di una possibile divisione nei 20 club di Serie A tra l...
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