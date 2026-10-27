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Napoli-Roma, la gara vista dalla Haier Cam: dal secondo gol di Balerdi al rosso ad Allegri (VIDEO)

Campionato
di FedericoL
balerdi esultanza
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La Lega Serie A, sui propri canali social, ha pubblicato le migliori clip della Haier Cam degli arbitri. Tra queste alcuni spezzoni di Napoli-Roma dal punto di vista dell'arbitro Colombo. In particolare si può notare il momento del 3-3 di Balerdi, con Beukema che si rialza subito dopo il contatto con l'argentino salvo poi crollare di nuovo a terra dopo la rete; si nota anche il momento del cartellino rosso ad Allegrini nel finale di gara.
Napoli-Roma

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