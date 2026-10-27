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Calciomercato Roma: Koné rimane nel mirino del Chelsea

Mercato
di R.P.
Manu Koné
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Ora è fuori per infortunio Manu Koné e rientrerà dopo la sosta del campionato. Ma il calciomercato non si ferma e le notizie attorno a lui nemmeno.
Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra, il giocatore rimane nel mirino del Chelsea che, a gennaio, vorrebbe aggiungere in rosa un centrocampista. Tra gli obiettivi ci sono Scott del Bournemouth (il principale) e Camara del Monaco. Oltre al francese giallorosso.

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