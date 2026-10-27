Calciomercato Roma: Koné rimane nel mirino del Chelsea

Chelsea increasingly confident of signing Bournemouth midfielder Alex Scott in January. Scott is Chelsea’s top target after Enzo Fernandez’s left for Manchester City on deadline day over the summer. Bournemouth want £100m+ and Xabi Alonso’s side are already in fresh talks having made multiple bids over the summer. Liverpool also hold an interest in Scott, but have less urgency to add a midfielder in January. Monaco's Lamine Camara, who Chelsea failed to sign on deadline day, and Roma's Manu Kone are two other targets.🍒 🤝 @alex_crook— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2026
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