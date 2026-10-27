News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Malagò: "Serie A divisa tra me e Galliani? Sono ottimista"

Altre
di Fabio D'Ascanio
malago
Aggiungi come fonte preferita su Google
La corsa alla presidenza della FIGC si riapre e a sfidare Giovanni Malagò potrebbe essere Adriano Galliani. L'ex presidente del Coni, ha parlato di una possibile divisione nei 20 club di Serie A tra lui e Galliani: "Serie A divisa? Vediamo, ero e sono molto positivo, sono ottimista. Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza della presentazione delle candidature, per il resto non ho veramente altro da aggiungere".
L'ex amministratore delegato del Milan, ha completato il tesseramento come dirigente accompagnatore dell’Enotria 1908 e potrebbe presto presentare ufficialmente la sua candidatura.

Leggi anche

Figc, le prime mosse: duello Malagò-Galliani. Pressing sulle indeciseFigc, le prime mosse: duello Malagò-Galliani. Pressing sulle indecise
Elezioni FIGC, Galliani si è tesserato con l'Enotria: primo passo per la candidaturaElezioni FIGC, Galliani si è tesserato con l'Enotria: primo passo per la candidatura
gallianiFigcMalagò

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

castro

Roma-Cagliari: Malen e Wesley verso la panchina. Chance per Koulierakis e Castro

La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simon...

WhatsApp Image 2026-10-27 at 19.06.40

ROMA-CAGLIARI: le formazioni ufficiali. C'è Castro al posto di Malen. Turno di riposo per Wesley, non c'è Mora. La squadra è arrivata all'Olimpico (FOTO)

La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio...

Wesley

VIDEO - Wesley, la reazione social dopo il polverone: "Focus su ciò che conta davvero"

Dopo le polemiche e lo scompiglio creatosi nelle ultime ore a causa delle dichiarazioni social della moglie, Wesley sceglie la via del lavoro e della concentrazione totale sul campo. Il terzino della ...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Pacchi di soldi e affari di famiglia: il "pasticcio" di Wesley sui social

dybala

Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini: out Dybala

WhatsApp Image 2026-10-27 at 19.06.40

ROMA-CAGLIARI: le formazioni ufficiali. C'è Castro al posto di Malen. Turno di riposo per Wesley, non c'è Mora. La squadra è arrivata all'Olimpico (FOTO)

Screenshot_26-10-2026_22227_x.com

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

Moses

Calciomercato Roma: per gennaio piace David Moses dello Slavia Praga

ronaldo lu s naz rio de lima cdbpw3gido0m

Pallone d’Oro, Ronaldo: “Nei miei anni c'erano giocatori clamorosi come Totti”

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Loading