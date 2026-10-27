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Figc, le prime mosse: duello Malagò-Galliani. Pressing sulle indecise

La penna degli Altri
di R.P.
giovanni-malago
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Sono ore di trattative intense, telefonate fiume e grandi manovre all'interno della Serie A. 
Il tema da venerdì scorso è sempre lo stesso: confermare il formale sostegno a Giovanni Malagò o candidare alla presidenza Adriano Galliani? (...)
L'attuale commissario della Federcalcio ha sicuro l'appoggio di Napoli, Roma, Bologna e Monza. Il senatore di Forza Italia può contare su Inter, Atalanta, Como e Sassuolo. E abbiamo voluto limitarci alle certezze, perché come sempre avviene in questi casi le due campane suonano melodie diverse (...)
Molte si incontreranno questa mattina in una riunione informale che coinvolgerà 14 società, in pratica tutte tranne Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio. Il partito dei "gallianisti" avrà i suoi rappresentanti di rilievo che cercheranno di portare avanti la tesi che a loro dire giustifica questa virata improvvisa, ovvero il malcontento di alcuni club e di certe componenti federali. (...) Oggi gli scenari quindi potrebbero cambiare.
(Gasport)

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