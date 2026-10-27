Figc, le prime mosse: duello Malagò-Galliani. Pressing sulle indecise

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Ora è fuori per infortunio Manu Koné e rientrerà dopo la sosta del campionato. Ma il calciomercato non si ferma e le notizie attorno a lui nemmeno. Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilter...
Sarebbe finito nel mirino della Roma, per il mercato di gennaio, David Moses, 22 enne centrocampista dello Slavia Praga. Il nigeriano, secondo le informazioni riportate dal sito, ha un valore di merca...
Stephan El Shaarawy diventa papà. E' di pochi minuti fa, infatti, l'annuncio social dell'ex calciatore della Roma. Insieme alla moglie, Ludovica Pagani, l'attuale attaccante del Genoa ha fatto sapere...
Loading