Elezioni FIGC, Galliani si è tesserato con l'Enotria: primo passo per la candidatura

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il derby turco lo ha vinto il Galatasaray, 2-1, sul Fenerbahce. Ma il match è finito in rissa. Alla fine la tensione è salita alle stelle e ci sono stati diversi scontri in mezzo al campo. Ecco il vid...
Nonostante l'infortunio - ma Gasperini oggi ha parlato in questo modo - che gli ha fatto saltare le ultime due partite di campionato, Paulo Dybala, nelle statistiche della Serie A, rimane il re degli...
Stasera ci assegna il Pallone d'oro e, almeno sulla carta, dovrebbe giocarselo Mbappé, Yamal, e Kane. Intanto nel pomeriggio è iniziata a venire fuori la classifica finale. E fino al momento sono stat...
Loading