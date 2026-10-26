News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Elezioni FIGC, Galliani si è tesserato con l'Enotria: primo passo per la candidatura

Altre
di R.P.
Galliani
Aggiungi come fonte preferita su Google
All'inizio del mese di novembre, il 4, si chiuderanno le candidature per l'elezione del nuovo presidente della Figc che dovrà prendere il posto dell'attuale commissario, che sarà nuovamente candidato, Giovanni Malagò.
In corsa ci sarà anche Adriano Galliani, che si è tesserato con l'Enotria 1908, una società dilettantistica di Milano. Questo è il primo passo per la candidatura. Le elezioni per il presidente federale, infine, sono previste il prossimo 14 dicembre.
(Ansa)

Leggi anche

Figc, Malagò si è tesserato come dirigente del Circolo Aniene: "Ora mi candido alla presidenza"Figc, Malagò si è tesserato come dirigente del Circolo Aniene: "Ora mi candido alla presidenza"
gallianiFigcMalagòPRESIDENTE

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Screenshot_26-10-2026_22227_x.com

Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

Il derby turco lo ha vinto il Galatasaray, 2-1, sul Fenerbahce. Ma il match è finito in rissa. Alla fine la tensione è salita alle stelle e ci sono stati diversi scontri in mezzo al campo. Ecco il vid...

PauloDybala

Serie A, Dybala sempre in testa: è il re degli assist

Nonostante l'infortunio - ma Gasperini oggi ha parlato in questo modo - che gli ha fatto saltare le ultime due partite di campionato, Paulo Dybala, nelle statistiche della Serie A, rimane il re degli...

pallone-doro-2026-trofeo

Pallone d'oro: i dieci finalisti. Yamal miglior giovane talento del 2026. De la Fuente miglior allenatore

Stasera ci assegna il Pallone d'oro e, almeno sulla carta, dovrebbe giocarselo Mbappé, Yamal, e Kane. Intanto nel pomeriggio è iniziata a venire fuori la classifica finale. E fino al momento sono stat...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Wesley, l'accusa della moglie: "Mi ha tradita più volte. Tutto quello che faceva lo filmava"

gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Dybala può essere recuperato e andare in panchina. Allegri? Una constatazione infelice. Koné non ci sarà prima della sosta, Svilar può rientrare con il Manchester"

gasp allegri

I numeri flop che Allegri non ricorda

Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Bologna, rebus Dovbyk: addio già a gennaio? Palladino: «Serve dì più»

allegri

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica ad Allegri. Atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso

svilar 2

Dybala pronto per il Cagliari. Svilar migliora

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading